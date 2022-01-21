В Петербурге приостановили плановую медпомощь и диспансеризацию из-за COVID

В Санкт-Петербурге на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса ограничивается плановая медпомощь взрослым в поликлиниках. Также приостановлена диспансеризация, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

Ввести запрет с 21 января 2022 года до особого распоряжения на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения, <....> на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях, — говорится в сообщении.

При этом не приостанавливается оказание помощи в стоматологических клиниках, женских консультациях и при иных видах профилактических осмотров, включая периодические.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что город приближается к эпидемиологической ситуации, требующей дополнительных ограничений в целях борьбы с коронавирусом. Речь идёт о переводе части работников на удалённый режим, а также о запрете массовых мероприятий и отмене диспансеризации.

Кроме того, Санкт-Петербург наряду с Москвой и Московской областью входит в первую тройку регионов с наибольшим уровнем заболеваемости коронавирусом. Суточный прирост заболеваемости в городе составил 5992 случая.