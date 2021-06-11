В Петербурге отменяется «Бал медалистов» в связи с COVID-19

Проведение праздника для лучших выпускников «Бал медалистов» отменяется в Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в администрации губернатора города.
Информация об отмене праздника
Отменяется проведение праздника для лучших выпускников «Бал медалистов», — говорится в документе.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе введут новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. В числе прочего в городе нарастят дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления людей, а также усилят меры контроля за работой сферы услуг. Власти не исключают, что работа некоторых заведений может быть приостановлена.