В Петербурге отменяется «Бал медалистов» в связи с COVID-19

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Проведение праздника для лучших выпускников «Бал медалистов» отменяется в Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в администрации губернатора города.

Информация об отмене праздника содержится в постановлении городского правительства «О внесении изменений в постановление правительства Санкт‑Петербурга от 13.03.2020 № 121».

Отменяется проведение праздника для лучших выпускников «Бал медалистов», — говорится в документе.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе введут новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. В числе прочего в городе нарастят дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления людей, а также усилят меры контроля за работой сферы услуг. Власти не исключают, что работа некоторых заведений может быть приостановлена.