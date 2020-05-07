В оперштабе оценили идею лечения коронавируса путём вдыхания водки

https://static.news.ru/photo/07fe6462-9057-11ea-ae52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информация о том, что водка способна излечить от коронавируса, не соответствует действительности. Об этом сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике COVID-19.

Это фейк. Не подвергайте свою жизнь опасности, следуя советам злоумышленников. При появлении симптомов болезни обращайтесь за помощью к врачам, — цитирует РИА Новости заявление штаба.

Издание уточняет, что в Интернете появился видеоролик, в котором мужчина, представившись живущим 20 лет в Италии медиком, поясняет, как за один день можно излечиться от коронавируса. Якобы для этого нужно регулярно дышать водкой.

Ранее терапевт Людмила Лапа заявила, что среди россиян также бытует заблуждение, что водка способна предотвратить заражение COVID-19 и его развитие. Однако, как отметила врач, алкоголь лишь ускорит интоксикацию и распространит инфекцию по всему организму. Не рекомендовано использовать водку и в качестве антисептика из-за низкого содержание в ней спирта, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве — 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).