В оперштабе Москвы рассказали о смертности пожилых людей от COVID-19

Среди пациентов с коронавирусом старше 60 лет умирает каждый девятый, а среди тех из них, кто вовремя не обратился к врачу, — каждый третий. Об этом заявили в оперативном штабе Москвы по борьбе с COVID-19, передаёт РИА Новости.

По данным столичного оперштаба, 86% от всех умерших от коронавирусной инфекции — это люди старше 60 лет. 50% граждан этого возраста нуждаются в стационарном лечении, и только у 4% из них наблюдается бессимптомное течение болезни.

Как отметили в оперштабе, 70% реанимационных коек заняты пациентами пожилого возраста, в 80% на ИВЛ также оказываются лица старше 60 лет. При этом вакцинацию от COVID-19 прошли только треть пожилых москвичей.

Ранее в 10 школах Москвы началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в рамках отработки механизмов по предотвращению распространения коронавируса в школах. Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, за последний месяц в столице коронавирусом заболели в два с половиной раза больше школьников, чем за предыдущий, было госпитализировано более 280 детей школьного возраста.