В одном из интернатов Якутии зафиксировали вспышку коронавируса

https://static.news.ru/photo/932cd7c4-2d5c-11eb-9924-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы правительства Якутии Ольга Балабкина сообщила, что в психоневрологическом интернате Олекминского района была зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции.

Всего в интернате подтвердились 27 случаев заражения COVID-19, отметила она на брифинге оперативного штаба.

Выявлено групповое заболевание в Олекминском районе — 27 случаев. На настоящий момент в психоневрологическом интернате, который находится в ведении Минтруда Якутии, усилена работа по дезинфекции здания, лечению больных и локализации очага, — приводит слова Балабкиной РИА Новости.

Она призвала специалистов обратить внимание и на другие населённые пункты региона, в том числе на Сунтарский и Вилюйский районы, где отмечается повышенное число заражений.

Также чиновник напомнила о вспышке заболевания в Усть-Майском районе Якутии.

За последние сутки в Якутии выявили 219 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии COVID-19 заразились 18 289 жителей региона. Всего в Якутии было зафиксировано 11 606 летальных случаев.

Ранее NEWS.ru писал, что семеро жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик. Отравление получили девять человек. Состояние двух пострадавших медики оценивают как крайне тяжёлое. Они находятся в коме. Пациентами являются 48-летняя женщина и 32-летний мужчина.