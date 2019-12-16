В Новосибирске открылся Центр ядерной медицины с уникальным оборудованием для лечения онкозаболеваний.
Для диагностики в клинике будет использоваться позитронно-эмиссионный томограф, который укажет точное месторасположение и границы новообразований и метастазов. Кроме того, будет применяться «Гамма-нож» — медицинский прибор, с помощью которого специалисты проводят высокоточную радиотерапию опухолей головы.
Центр открыт частным медицинским институтом имени Березина. Однако правительство региона уже сейчас намерено включить возможность проведения диагностики в нём в программу ОМС,
Ранее NEWS.ru сообщал, что команде российских учёных из Национального исследовательского технологического института (НИТУ) «МИСиС» удалось разработать метод, повышающий эффективность химиотерапии в борьбе с онкологическими заболеваниями.
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