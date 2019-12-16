https://static.news.ru/photo/842408da-2009-11ea-9636-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске открылся Центр ядерной медицины с уникальным оборудованием для лечения онкозаболеваний.

Для диагностики в клинике будет использоваться позитронно-эмиссионный томограф, который укажет точное месторасположение и границы новообразований и метастазов. Кроме того, будет применяться «Гамма-нож» — медицинский прибор, с помощью которого специалисты проводят высокоточную радиотерапию опухолей головы.

Центр открыт частным медицинским институтом имени Березина. Однако правительство региона уже сейчас намерено включить возможность проведения диагностики в нём в программу ОМС, рассказали в пресс-центре министерства здравоохранения Новосибирской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что команде российских учёных из Национального исследовательского технологического института (НИТУ) «МИСиС» удалось разработать метод, повышающий эффективность химиотерапии в борьбе с онкологическими заболеваниями.