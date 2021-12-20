В Новой Зеландии сообщили о трёх случаях смерти после прививки Pfizer

В новозеландский «Независимый совет по контролю над безопасностью вакцин» поступило сообщение о трёх случаях смерти, которые могли произойти от миокардита после вакцинации Pfizer. Скончались 13-летний подросток, 26-летний мужчина и 60-летний житель страны. Сейчас изучается вероятность того, насколько вакцина от COVID-19 стала основополагающим фактором в произошедшем, говорится в сообщении, размещённом на сайте Министерства здравоохранения страны.

Комиссия считает, что обстоятельства этих случаев не влияют на известную информацию о миокардите и не изменяют её, а преимущества вакцинации Pfizer от COVID-19 по-прежнему значительно перевешивают риск таких редких побочных эффектов, — говорится в сообщении.

Специально собранный по этому поводу Совет заявил, что для определения роли вакцины в случае со смертью 13-летнего подростка, требуется дополнительная информация.

Миокардит, ставший причиной смерти 60-летнего мужчины, вряд ли был связан с вакцинацией, говорится в сообщении. Время от вакцинации до появления симптомов и клинических факторов указывает на другие причины и не согласуется с причинно-следственной связью.

Совет подробно рассмотрел смерть 26-летнего мужчины, который умер в течение двух недель после введения первой дозы вакцины Pfizer. Предварительные данные патологоанатомического исследования определили миокардит как вероятную причину смерти.

Как ранее заявил иммунолог Николай Крючков, аллергические реакции могут быть на любую вакцину, но прививки от COVID на аденовирусной платформе чаще провоцируют нежелательные побочные эффекты, чем РНК-вакцины.