Власти Москвы выделили новый больничный комплекс в посёлке Коммунарка для пациентов с подозрением на коронавирус. Клинику строили с 2017-го. В конце прошлого года были сданы в эксплуатацию первые четыре корпуса, оснащённые современным оборудованием. В медучреждении соблюдаются условия разобщённого пребывания, качественной диагностики и лечения. Ранее в клинику доставили пациентов, которые находились в карантине в Московской инфекционной клинической больнице №1.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Евгений Биятов/РИА Новости
Владимир Астапкович/РИА Новости
Станислав Красильников/ТАСС
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