Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 выявили в Норвегии

https://static.news.ru/photo/3a2154ec-4e9b-11eb-ac39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vojtech Vlk/Global Look Press

Врачи в Норвегии выявили первый в стране случай заражения новой мутацией коронавируса, обнаруженной в ЮАР. COVID-19 выявили у мужчины, вернувшегося из этой африканской страны.

Инфицированным оказался человек, прибывший в страну из ЮАР. В Норвегии подтверждено также 23 случая заражения британским вариантом коронавируса, сообщает РИА Новости.

В ЮАР 21 декабря официально было объявлено о начале второй волны пандемии, которая была вызвана мутировавшим коронавирусом. Его впервые обнаружили в конце октября на территории округа Нельсон Мандела Бэй на побережье Индийского океана. Он очень хорошо поражает молодых людей.

Отмечается, что оба вида — и южноафриканский, и британский более заразны, чем известные ранее, однако они не приводят к развитию более тяжёлых осложнений.

Как ранее писал NEWS.ru, первый случай британского штамма COVID-19 был выявлен в Финляндии в приграничном с российским Выборгом районе Кюменлааксо. По данным газеты Kouvolan Sanomat, в Кюменлааксо первый носитель мутировавшего коронавируса был найден во время рождественских праздников. Инфицированный приехал в Финляндию из Великобритании.