В НИЦ им. Гамалеи допускают новую вспышку COVID-19 весной

https://static.news.ru/photo/5eba4d92-6550-11eb-81f8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Весной 2021 года, когда начнётся потепление, жители России могут столкнуться с новым скачком заболеваемости коронавирусной инфекцией, считают в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Моё мнение, что некоторая волна в России ещё возможна, и сбить её может только массовая вакцинация, это волна, связанная с потеплением. Следующую вспышку [можно ожидать] в 20-х числах марта — начале апреля, — сообщил в эфире «России 24» ведущий специалист научно-исследовательского центра Фёдор Лисицын.

Ранее NEWS.ru писал, что количество выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире продолжает снижаться, уменьшение темпов распространения болезни фиксируется третью неделю подряд. Об этом сообщал глава Всемирной организации здравоохранения Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус подчеркнул, что на сегодняшний день крайне важно продолжать соблюдать карантинные меры, чтобы избежать нового всплеска заболеваемости и зафиксировать снижение темпов прироста числа новых пациентов.

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, в России для отмены масочного режима необходимо дождаться момента, когда сформируется достаточная иммунная прослойка среди населения. Он считает, что, скорее всего, к концу весны в России уже будет зафиксирован достаточный популяционный иммунитет. Порог вакцинации в 60–70% он назвал приемлемым для смягчения ограничений.