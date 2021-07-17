В Москве женщину после липосакции госпитализировали с сепсисом

В Москве 23-летняя девушка после липосакции в одной из столичных клиник была госпитализирована в больницу с сепсисом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Известно, что девушку доставили в больницу им. В. П. Демихова после удаления жировых отложений на животе. Операция проходила в клинике на улице Садовническая в центре города. Врачи поставили ей диагноз — септический шок, отмечается в сообщении.

Кроме того, по сообщению источника агентства, сама операция прошла ещё 15 июля. Через некоторое время девушка стала ощущать слабость и вызвала домой врачей. Теперь её жизни ничто не угрожает. В свою очередь полиция начала проверку по данному факту.

Ранее в Ингушетии женщина умерла после липосакции в частной клинике. Отмечается, что медицинская процедура была проведена в отсутствие необходимых условий, реанимационного отделения и специалистов, способных оказать неотложную медицинскую помощь.