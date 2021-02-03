В Москве зарегистрировали более 2 тысяч новых пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c858a5b2-66c4-11eb-b4e2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в Москве было выявлено 2095 новых случаев заражения COVID-19, что почти на 25% больше, чем днём ранее, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Накануне за сутки число пациентов с коронавирусом в столице выросло на 1545 человек.

За последние 24 часа из московских больниц после лечения от коронавируса выписались 5324 человека, жертвами заболевания стали 67 пациентов.

С начала пандемии коронавирусом заболели 937 450 москвичей, уже переболели инфекцией 835 168 человек, зарегистрирован 13 701 летальный случай.

По последним данным, в 85 регионах РФ за сутки было выявлено 16 714 новых случаев заболевания, выздоровели 24 546 человек, скончался 521 пациент с COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что в России был зарегистрирован эталонный стандарт коронавируса, который поможет разработчикам вакцин, лекарств и тест-систем.