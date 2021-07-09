В Москве закончилась вакцина «КовиВак»

За сутки в столице закончились запасы вакцины «КовиВак» центра Чумакова. О том, что препарат появился в столице, стало известно 9 июля, а к вечеру 10-го числа его запасы были исчерпаны. На сайте мэра Москвы сказано, что ожидается новая поставка препарата.

Привиться вакциной «КовиВак» можно было в 14 павильонах в столице без предварительной записи. В каждом из них было не более 850 доз препарата, но их сразу разобрали.

Несмотря на жару, за прививкой выстроились гигантские очереди. В итоге в ночь на воскресенье на сайте мэра появилось объявление о временной приостановке вакцинации препаратом.

Вакцины «КовиВак» нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России, — говорится в сообщении.

Цельновирионная вакцина «КовиВак» имеет в составе вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств. Он вызывает у пациента иммунную реакцию, так как содержит весь набор белков вирусной частицы.

Ранее в Москве стали продавать места на вакцинацию препаратом «КовиВак», разработанным центром имени Чумакова. Цена оказалась немалой — 15 тысяч за место в парке 50-летия Октября.