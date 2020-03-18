https://static.news.ru/photo/2e38f21e-6915-11ea-8759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в Москве за сутки. Таким образом, число заболевших в столице достигло 86. Большинство инфицированных прилетели из европейских стран.

Как сообщают в оперативном штабе, 25 пациентов проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Четверо госпитализированы в ИКБ № 2, среди них — один ребёнок. Ещё один несовершеннолетний находится в больнице имени Башляевой.



Специалисты уже установили полный круг близких контактов пациентов, в том числе водителей такси, которые забирали их из аэропорта. 11 из них госпитализированы в больницу в Коммунарку. Один контактировавший с заболевшим помещён в больницу в Краснодаре. Ещё 16 человек находятся в режиме самоизоляции на дому.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 204 тысяч человек. Из них 8,1 тысячи умерли, более 82 тысяч выздоровели.

Ранее китайские учёные заявили, что дети могут являться «скрытыми» разносчиками коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru. Эксперты взяли анализы у 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет. Все они являются членами семей, в которых был диагностирован коронавирус. Оказалось, что из всех детей только 10 заразились COVID-19. У семерых наблюдались признаки болезни в виде лихорадки и повышенной температуры. Осложнений в виде пневмонии ни у кого из детей не зафиксировано.