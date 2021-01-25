В Москве за сутки выздоровело 5274 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4528c600-5ee9-11eb-9fb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 25 января, 5274 жителя Москвы вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

В столице выздоровело ещё 5274 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Подтверждено 2382 новых случая заражения, госпитализировано 857 человек, скончался 61 пациент, — говорится в сводке оперштаба.

В общей сложности с начала пандемии в столице зафиксировано 915 508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 779 824 человека выздоровели, скончались 13 030 пациентов. Москва остаётся лидером среди всех регионов РФ как по общему числу заболевших, так и по суточному приросту.

Между тем, как отмечает портал стопкоронавирус.рф, в России число проведённых лабораторных исследований на выявление коронавируса достигло почти миллиарда.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 99,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 335 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 тыс. 332 человека, — сказано в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 738 690.