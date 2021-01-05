В Москве за сутки выявлено более 5 тысяч новых пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ed4aa318-518c-11eb-9fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За последние 24 часа в Москве зарегистрировали 5027 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 156 пациентов больше, чем днём ранее, свидетельствуют данные оперативного штаба.

С начала пандемии в общей сложности COVID-19 заразились 848 452 москвича.

Число выздоровевших жителей российской столицы за 24 часа выросло на 7067, всего в Москве от COVID вылечились 680 759 человек. Жертвами пандемии за всё время стали 11 799 москвичей, за сутки зарегистрирован 71 летальный случай.

В Санкт-Петербурге суточный прирост числа заражённых сократился до 3017 человек, за почти год пандемии переболели 270 тысяч жителей города. Вылечились от COVID-19 более 162 тысяч человек, скончались от пандемии 8259 петербуржцев.

На территории 85 регионов России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 23 652 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. У 11,4% новых пациентов болезнь протекает без клинических проявлений. После лечения от COVID-19 выписались 21 677 пациентов, врачам не удалось спасти жизни 454 россиянам.

Как ранее писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре признали, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась. За последнюю неделю суточный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек снизился с 18,9 до 16,5. В то же время в различных регионах этот показатель сильно отличается — его разброс колеблется от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что действующие меры по профилактике COVID-19 необходимо сохранять, указали в ведомстве.