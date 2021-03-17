В Москве за сутки выявили почти две тысячи новых случаев заражения COVID

https://static.news.ru/photo/cad8d100-87c5-11eb-88ae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки заразились коронавирусной инфекцией 1934 человека. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. За прошедшие 24 часа этот показатель является самым большим по России. Всего же за всё время пандемии в столице заразились 1 006 415 человек.

На втором месте стоит Санкт-Петербург с 918 заразившимися, а на третьем Подмосковье — 537 инфицированных. Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Еврейской автономной области — 3, Чукотском автономном округе — 2, Туве — 2.

При этом за сутки в Москве вылечились от патогена ещё 1760 пациентов. Всего же количество выздоровевших в столице за время пандемии составляет 926 254 человека.

Количество летальных исходов в городе за сутки увеличилось на 48 человек. Таким образом, с начала пандемии этот показатель равен 15 973.

Ранее NEWS.ru писал, что в течение прошедших суток на территории России медики выявили 9803 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Отмечается, что с начала пандемии в стране инфекцией заразились 4 428 239 человек.