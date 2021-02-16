В Москве за сутки выявили более 1,2 тысячи заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/92d3b4b0-70f9-11eb-ac11-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за сутки выявили 1282 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно обновлённой сводке за 17 февраля, 2243 человека выздоровели, что стало рекордом с начала недели. Последний раз более высокий показатель был зафиксирован 13 февраля, когда из больниц выписали 2680 человек.

Что касается количества умерших, то за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 59 человек.

Таким образом, всего с начала пандемии в столице зафиксировано 960 687 случаев заражения. Из них 876 141 человек выздоровели, а 14 523 человека умерло.

Лидерами по числу заражённых за сутки остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки COVID-19 официально подтвердили у 12 828 жителей российских регионов. Это минимальный прирост с 9 октября 2020 года. Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 4 112 151.