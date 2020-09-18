В Москве за сутки выявили 805 заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/475ef20e-f982-11ea-9f8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 805 жителей Москвы. При этом суточное количество выздоровевших превышает число заболевших коронавирусной инфекцией. Оперштаб сообщает о 1107 пациентах, которые побороли болезнь. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 235 136.

За последние сутки в России выявлено 5 905 новых случаев коронавируса. Из них 24,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровело 5 339 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлен 1 091 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 19 195 летальных исходов, выздоровело 901 207 человек.

Тем временем первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже отгружена в регионы для иммунизации основных групп риска — врачей и преподавателей, писал NEWS.ru.