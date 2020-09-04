В Москве за сутки выявили 692 заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/019d6e8c-ee86-11ea-8462-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице за последние сутки подтверждено 692 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среднее число новых случаев за неделю на 3% меньше, чем три недели назад. Среднесуточный темп прироста новых случаев за 10 дней составляет 0,25%.

Среди новых случаев 49,6% заболевших выявлено в группе от 18 до 45 лет; 30,5% — от 46 до 65 лет; 12,1% — от 66 до 79 лет; 5,9% — старше 80 лет; 1,9% — дети, сообщает оперштаб.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 015 105 случаев коронавируса. Значительная часть из них — 832 747 человек (+ 5 812 за сутки) — уже выздоровели. За весь период зафиксировано 17 649 летальных исходов (+121 за сутки). Учитывая умерших и поправившихся, COVID-19 в настоящее время болеют 164 709 жителей России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что пик пандемии коронавирусной инфекции Москва преодолела, а значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию, писал NEWS.ru.