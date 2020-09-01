В Москве за сутки выявили 641 случай коронавируса

https://static.news.ru/photo/52df5a92-ec26-11ea-b491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские врачи поставили диагноз COVID-19 ещё 641 пациенту. При этом количество людей, выписанных по выздоровлении от коронавирусной инфекции, за сутки составило 1262 человека.

Среди новых выявленных случаев больше всего заболевших в возрастной категории от 18 до 45 лет (41,9%), следом идёт группа от 46 до 65 лет (26,4%), около 18% новых заболевших — люди пенсионного возраста, 13,6% — дети.

По данным столичного оперштаба, темп прироста новых случаев за сутки на 14% меньше, чем месяц назад. Это говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остаётся на низком уровне.



Также оперштаб сообщает об 11 летальных исходах. Учитывая количество выздоровевших и умерших, коронавирусом в Москве сейчас болеют 42 844.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 000 048 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 17 299 летальных исходов, выздоровело 815 705 человек, писал NEWS.ru.