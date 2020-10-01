В Москве за сутки выявили 2704 случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/e24ee770-0485-11eb-a44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские врачи поставили диагноз COVID-19 ещё 2704 пациентам. При этом за сутки выздоровели 1157 человек, 28 скончались. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Всего с начала эпидемии в столице было выявлено 297 729 заболевших. Большая часть из них — 251 018 — уже поправилась. Болезнь закончилась летальным исходом в 5282 случаях. Таким образом, учитывая количество умерших и вылечившихся, в настоящее время COVID-19 болеют 41 429 жителей Москвы.

Текущую динамику распространения коронавируса мэр столицы Сергей Собянин называет «очень опасной». Рост заболеваемости отмечается с 20 сентября. Также увеличивается число тяжёлых случаев протекания болезни и госпитализаций. Ранее похожие показатели были в середине июня. В ближайшее время число заразившихся может приблизиться к 3 тысячам человек в сутки, предупреждает градоначальник.

Московские власти пока не намерены вводить жёстких ограничений. Но могут и изменить решение — многое будет зависеть от самих горожан, предупреждают чиновники.

Ранее NEWS.ru писал, что работодателей в Москве обязали перевести с понедельника, 5 октября, на удалённую работу 30% сотрудников из-за роста числа заболевших COVID-19.