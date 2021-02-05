В Москве за сутки выявили 2214 новых случаев заражения коронавирусом

За последние 24 часа медики в Москве выявили 2214 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Днём ранее было зарегистрировано 2032 новых пациента с COVID-19.
За сутки московские больницы выписали 4333 человека, 60 пациентов скончались.
Общее число москвичей, заболевших COVID-19 с начала пандемии, выросло до 941 696 человек, переболели инфекцией 844 165 человека, жертвами пандемии стали 13 832 жителя столицы.
В Санкт-Петербурге за 24 часа выявили 1248 новых случаев заражения, 2472 человека поправились, врачам не удалось спасти жизни 45 пациентов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки в России зарегистрировали 6627 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел 22 831 россиянин, умерли 497 пациентов.