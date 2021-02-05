В Москве за сутки выявили 2214 новых случаев заражения коронавирусом

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На распространение коронавируса в большей степени влияют ветер, температура и влажность воздуха, а соблюдение людьми социальной дистанции вовсе не гарантирует 100-процентную защиту от инфекции. К такому выводу пришли сотрудники медицинской школы кипрского Университета Никосии.

Результаты исследований показывают, что в марте 2020 года, когда температура повышалась, скорость передачи увеличивалась по мере того, как мы приближались к северным регионам планеты. А в августе 2020 года она...