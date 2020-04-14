В Москве за сутки выявили 1489 новых больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ac2ada56-7e24-11ea-95f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе. Больше всего их в Москве — 1489. В Московской области удалось выявить 460 заболевших. Такие данные приводит столичный оперштаб.

При этом за последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 179 пациентов. В целом количество излечившихся в столице увеличилось до 1016 человек.

В последние несколько дней в Москве окончательно выписывают более 100 человек ежедневно, это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что она продолжится и дальше, — сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах, из них 13 002 в Москве. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов (95 в Москве).

13 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российская компания разработала препарат от коронавируса. Через 10–12 дней планируется начать его клинические испытания.

Ранее специалисты медико-генетического центра Genotek сообщили, что разработали новый тип экспресс-тестов на РНК коронавируса. В нём используется минимальное количество компонентов, что позволяет подготовить образцы для проверки за 10 минут.

Кроме того, по словам главного санитарного врача России Анны Поповой, с 14 апреля в Москве начнётся массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Они есть в крови людей, переболевших инфекцией, писал NEWS.ru.