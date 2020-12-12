В Москве за сутки от коронавируса вылечился 4841 пациент

https://static.news.ru/photo/774876fe-3d0f-11eb-afdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За последние 24 часа в Москве от коронавирусной инфекции выздоровел 4841 человек, свидетельствуют данные столичного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Общее число переболевших коронавирусом москвичей выросло до 529 620 человек.

В столице выздоровел ещё 4841 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 529 620, — сообщили в оперштабе.

Все пациенты, которые оканчивают лечение от COVID-19, сдают анализы на подтверждение того, что они полностью вылечились от заболевания. Некоторые пациенты после выписки остаются под дистанционным наблюдением медиков и получают от врачей специальные рекомендации.

Те, кто переболел коронавирусом, могут помочь тем, кто ещё борется с заболеванием, а также будущим пациентам, став донорами плазмы, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам эпидемиолога Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, последствиями перенесённой коронавирусной инфекции может быть целый спектр различных симптомов, среди которых встречаются и когнитивные нарушения. Могут наблюдаться утомляемость, слабость, жжение в грудной клетке, головные боли и кашель, предупредила специалист.