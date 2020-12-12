В Москве за сутки от коронавируса вылечился 4841 пациент

За последние 24 часа в Москве от коронавирусной инфекции выздоровел 4841 человек, свидетельствуют данные столичного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Общее число переболевших коронавирусом москвичей выросло до 529 620 человек.
В столице выздоровел ещё 4841 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 529 620, — сообщили в оперштабе.
Все пациенты, которые оканчивают лечение от COVID-19, сдают анализы на подтверждение того, что они полностью вылечились от заболевания. Некоторые пациенты после выписки остаются под дистанционным наблюдением медиков и получают от врачей специальные рекомендации.
Те, кто переболел коронавирусом, могут помочь тем, кто ещё борется с заболеванием, а также будущим пациентам, став донорами плазмы,
Ранее NEWS.ru писал, что, по словам эпидемиолога Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, последствиями перенесённой коронавирусной инфекции может быть целый спектр различных симптомов, среди которых встречаются и когнитивные нарушения. Могут наблюдаться утомляемость, слабость, жжение в грудной клетке, головные боли и кашель, предупредила специалист.