В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 5 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/3ace638c-2d56-11eb-833e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки московские больницы выписали 5064 пациента, которым ранее был поставлен диагноз «коронавирус».

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 410 641, сообщает «Москва 24» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Каждый пациент перед выпиской проходит не менее двух тестов на коронавирус, чтобы удостовериться, что болезнь прошла, отмечается в сообщении. Некоторые пациенты после возвращения домой остаются под дистанционным наблюдением врачей.

Накануне по всей стране был выявлен 24 581 новый случай заболевания коронавирусом, в том числе 6575 — в Москве. Жертвами COVID-19 за сутки стали 75 москвичей.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-терапевт Людмила Лапа заявила о полезных свойствах ёлок и других хвойных растений для профилактики коронавируса. По её мнению, живая хвоя прекрасно очищает воздух в помещении, а также даёт прекрасный запах.