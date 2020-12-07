В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 5,5 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/0fef8f82-391e-11eb-899f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в Москве выздоровели 5532 пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. Накануне лечение от коронавируса завершили 5027 москвичей.

В общей сложности число переболевших коронавирусной инфекцией жителей столицы превысило 500 тыс. человек.

В столице выздоровели ещё 5532 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403, — приводит РИА Новости заявление столичного оперативного штаба.

Специалисты напоминают, что переболевшие коронавирусом, став донорами плазмы, могут помочь тем, кто ещё борется с заболеванием, а также будущим пациентам.

Ранее врач рассказала, что ёлки помогают защититься и вылечиться от коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти предупредил, что 33% переболевших коронавирусом продолжают бороться с последствиями заболевания, такими как хроническая слабость, «туман в голове», психические расстройства, одышка и др.