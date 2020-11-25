В Москве за сутки от коронавируса вылечились 6229 пациентов

https://static.news.ru/photo/f9c6c910-2fb2-11eb-8439-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в Москве выздоровели 6229 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 428 418, — сообщает «Москва 24» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Отмечается, что каждый пациент перед выпиской сдаёт серию тестов, подтверждающих то, что болезнь миновала. Некоторые из вылечившихся ещё какое-то время находятся под дистанционным наблюдением врачей.

В оперативном штабе напоминают, что выздоровевшие от COVID-19 могут сдать плазму, чтобы помочь другим в борьбе с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы продлили введённые ранее меры по сдерживанию пандемии до 15 января. Был продлён режим самоизоляции для пожилых жителей столицы старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Работодатели обязаны будут оставить не менее 30% сотрудников на удалённой работе. Останутся закрытыми досуговые организации для детей.