В Москве за сутки коронавирусом заразились более 1,4 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/b3089dbe-7030-11eb-8049-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице за прошедшие сутки коронавирус выявили у 1409 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Москва так и остаётся лидером по количеству заболеваний. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Подмосковье. За сутки в столице выздоровели 2062 человека, скончались 60 пациентов.

С начала пандемии в столице выявили 959 405 инфицированных. Всего в городе скончались 14 464, а выздоровели 873 898 человек. В настоящее время в Москве болеют 71 043 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 13 233 жителей 84 российских регионов. При этом 9,9% из них не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 4 099 323 заболевших COVID-19.