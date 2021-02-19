В Москве за сутки коронавирусом заболели 1623 человека

https://static.news.ru/photo/f9b37e78-735a-11eb-86f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие 24 часа московские врачи выявили 1623 новых случая заражения коронавирусом в столице, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и борьбе с заболеванием. Днём ранее число пациентов с COVID-19 выросло на 1972 человека.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заболели 966 232 москвичей, 882 808 из них уже вылечились от инфекции. За последние сутки из больниц был выписан 2041 житель Москвы. От COVID-19 скончались 58 человек, в общей сложности жертвами пандемии стали 14 689 жителей столицы.

Ранее NEWS.ru писал, что в России была официально зарегистрирована третья вакцина от коронавируса «КовиВак», произведённая научным центром им. Чумакова. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Также 20 февраля стало известно, что стартовали исследования комбинации вакцин против коронавирусной инфекции — российского «Спутника V» и британской AstraZeneca.