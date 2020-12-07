В Москве за сутки госпитализировали 1705 пациентов с коронавирусом

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За последние 24 часа в московские больницы поступили 1705 пациентов с COVID-19. Всего за сутки в городе было зафиксировано 5232 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

В столице подтверждено 5232 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1705 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 515 человек, — приводит РИА Новости сообщение московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Среди заболевших более 41% - москвичи в возрасте от 18 до 45 лет, более 32% - люди до 65 лет. На детей и пожилых старше 65 лет приходится примерно по 11% новых случаев заболевания.

За прошедшие сутки в России коронавирус выявили у 26 097 человек. За время пандемии COVID-19 заразились 2 515 009 жителей РФ. Вылечились от инфекции 1 981 526 человек (+24 938 за сутки), скончались — 44 159 (+562 за сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что Алтай, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Дагестан признаны регионами с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки.