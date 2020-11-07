В Москве за сутки были госпитализированы 1104 пациента с COVID-19

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За последние 24 часа в московские больницы попали 1104 пациента с диагнозом коронавирус.

Всего в столице за сутки было выявлено 6897 тысяч новых случаев заражения, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких в Москве на сегодняшний день подключены 349 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Среди заболевших 42% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 23,9% пациентов составляют горожане 46-65 лет, на несовершеннолетних приходится 15% заразившихся.

Отмечается, что все заболевшие, а также контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки в России выявили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день темп прироста составляет 1,2%. За последние сутки успешно завершили лечение и полностью выздоровели 10 722 пациента с диагностированным коронавирусом, их общее число составляет 1 335 141. Также за минувшие 24 часа скончались 256 пациентов с COVID-19.