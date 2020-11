В Москве за сутки были госпитализированы 1104 пациента с COVID-19

Уязвимым к диабету второго типа человека делает сбой в синтезе инсулина. Об этом говорят результаты исследования, проведённого группой американских учёных.

Метаболические нарушения проистекают из сбоев в синтезе проинсулина — прогормона, который производят специальные бета-клетки поджелудочной железы. Материалы исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Специалисты пришли...