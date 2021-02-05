В Москве выявили 2028 новых случаев заражения коронавирусом

Британец Ленни Джонс заразился коронавирусом и стал жёлтым с головы до пят. Такое произошло из-за редкой мутации патогена в его организме. Как отметили в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS), Джонс стал 12-м пациентом во всей стране с подобным проявлением заболевания.

Пожилой мужчина поведал, что обратился за медицинской помощью после того, как начал задыхаться и стал «похож на Барта Симпсона». Специалисты учреждения были вынуждены сделать переливание крови, чтобы спасти столь необычного...