В Москве выявили 2028 новых случаев заражения коронавирусом

Московские медики за последние сутки зарегистрировали 2028 новых пациентов с диагнозом «коронавирус», свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Днём ранее в столице было выявлено 2214 новых случаев заражения.
За 24 часа от коронавирусной инфекции вылечились 3657 москвичей, жертвами заболевания стали 64 жителя столицы.
С начала пандемии в Москве заразились 943 724 человека, переболели коронавирусом 847 822 пациента, было зарегистрировано 13 896 летальных случаев.
В Санкт-Петербурге за сутки COVID-19 заболели 1175 местных жителей, вылечились 2339 человек, скончались 39 пациентов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России по состоянию на 7 февраля с начала пандемии заражение COVID-19 диагностировали у 3 967 281 россиянина. В общей сложности с болезнью смогли справиться 3 456 210 жителей страны. Число жертв инфекции по всем регионам РФ увеличилось до 76 661 человека.