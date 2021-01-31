В Москве врачи дистанционно консультируют по COVID более 5 тысяч пациентов

https://static.news.ru/photo/8e5c5ad6-645b-11eb-aadc-96000091f725_660.jpg Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сотрудники московского телемедицинского центра ежедневно проводят более пяти тысяч дистанционных консультаций для жителей столицы, которые лечатся от коронавируса на дому.

На сегодняшний день в среднем медики проводят около пяти тысяч дистанционных консультаций ежедневно. В случае выявления симптомов у заболевшего специалисты принимают решение об очном осмотре или госпитализации. Телемедицина позволила решить две ключевые задачи: обеспечить постоянный мониторинг состояния пациента, а также снять часть работы с амбулаторного звена и не допустить перегрузки системы, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Медики общаются с пациентами по аудио- и видеосвязи, телемедицинский центр работает семь дней в неделю круглосуточно.

Отмечается, что выехавший на дом врач может поставить диагноз COVID-19 и принять решение о лечении пациента на дому под дистанционным присмотром медиков. При ухудшении самочувствия специалисты могут принять решение о госпитализации.

Также специалисты внимательно следят за состоянием здоровья тех, кто участвует в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса.

Как ранее сообщал NEWS.ru, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в России делается упор на вакцинации от коронавируса отечественными препаратами, которые прошли апробацию и признаны безопасными. Он также назвал препарат центра имени Чумакова наиболее классической вакциной, поскольку она работает по тем же принципам, по которым вакцины работают «уже 200 лет».