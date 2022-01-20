В Москве впервые с начала пандемии выявили более 10 тысяч заражений COVID

За сутки в России выявлено 38 850 новых случаев COVID-19, что стало максимумом с 13 ноября 2021 года. При этом в столице впервые с начала пандемии выявлено более 10 тысяч заражений за сутки, сообщается в Telegram оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что общее число заражённых составило 10 899 411 человек, общее число умерших выросло на 684 человека, до 323 376 человек. Выздоровели 24 478 человек, общее число выздоровевших составило 9 925 855 человек.

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 11 557, до 2 124 927. Этот прирост стал максимальным с начала пандемии, прежний максимум в 9120 заражений был зарегистрирован 19 июня 2021 года. Число умерших возросло на 70, до 38 154 случаев. Новый максимум с начала пандемии выявили и в Санкт-Петербурге, он составил 4753 случая заражения коронавирусом за сутки.

Ранее профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Ивановской медакадемии Светлана Орлова заявила, что победить пандемию коронавируса возможно в том случае, если в ближайшие три месяца в России удастся вакцинировать 90% населения, в том числе и детей. По её словам, вакцинация может быть эффективна в тех случаях, когда проводится очень быстро.