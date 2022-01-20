В Москве впервые с начала пандемии выявили более 10 тысяч заражений COVID

За сутки в России выявлено 38 850 новых случаев COVID-19, что стало максимумом с 13 ноября 2021 года. При этом в столице впервые с начала пандемии выявлено более 10 тысяч заражений за сутки, сообщается в Telegram оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Отмечается, что общее число заражённых
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 11 557, до 2 124 927. Этот прирост стал максимальным с начала пандемии, прежний максимум в 9120 заражений был зарегистрирован 19 июня 2021 года. Число умерших возросло на 70, до 38 154 случаев. Новый максимум с начала пандемии выявили и в Санкт-Петербурге, он составил 4753 случая заражения коронавирусом за сутки.
Ранее профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Ивановской медакадемии Светлана Орлова заявила, что победить пандемию коронавируса возможно в том случае, если в ближайшие три месяца в России удастся вакцинировать 90% населения, в том числе и детей. По её словам, вакцинация может быть эффективна в тех случаях, когда проводится очень быстро.