В Москве участники испытания вакцины «Спутник М» получат по 15 тыс. рублей

Московским подросткам, которые принимают участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник М», заплатят по 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы. В испытаниях принимают участие три тысячи подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Из них 2,4 тысячи получат вакцину, а 600 — плацебо.

Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо, — пояснили в ведомстве.

В департаменте здравоохранения рассказали о проведении испытаний «Спутника М». На первом этапе подростки проходят полное клинико-лабораторное обследование: осмотр со сбором анамнеза, ЭКГ, ПЦР-тест, клинический и биохимический анализ крови, анализ крови на антитела к ВИЧ, COVID-19, гепатиту, общий анализ мочи. Если все показатели в норме, добровольцу делают первую прививку, через 21 день — вторую. Далее медики наблюдают за их самочувствием. На 28 день все участникам испытаний проходят повторное клинико-лабораторное обследование, включающее коагулограмму и анализы крови. В тот же день им сообщают, кто получил плацебо, этим подросткам вколют настоящую вакцину, чтобы они могли продолжить участие в программе. 500 испытуемым сделают повторный тест на иммуногенность на 28, 42, 90 и 180-й день.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что новая вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» по составу близка к «Спутнику V», однако она учитывает возрастные особенности и должна свести к минимуму побочные эффекты.

По его словам, препарат создан специально для подростков, чтобы получить оптимальную эффективность при минимальной реактогенности. Центр им. Гамалеи уже провёл клинические исследования новой вакцины и получил все необходимые данные. Поэтому можно рассчитывать, что в ближайшее время «Спутник М» будет одобрен Минздравом, заявил Гущин.