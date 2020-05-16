В Москве у 215 пациентов инфекционной больницы № 2 подтвердился COVID

https://static.news.ru/photo/ae5c431e-974c-11ea-bc31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В инфекционной больнице № 2 в Москве остаются 215 пациентов с COVID-19, ещё у 284 человек подозрение на коронавирусную инфекцию. Всего в медучреждении лечатся 556 человек. Такие данные приводит главврач учреждения Светлана Краснова.

284 человека с подозрением на COVID/ 215 случаев подтверждено лабораторно, из них: 22/15 детей, 43/43 беременных, рожениц и родильниц, 11/11 человек в хирургическом отделении, 13/13 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4), — написала Краснова на свой странице в Facebook.







При этом за сутки поступили 54 человека, из них 32 с COVID, а выписано 100 человек. За последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,8% не имели клинических проявлений болезни.

Всего на 16 мая в России выявлено 272 043 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 2537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек, писал NEWS.ru.