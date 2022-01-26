В Москве сообщили о беспрецедентном росте заболеваемости COVID среди детей

В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз. Как отмечается на сайте департамента здравоохранения Москвы, примерно половину госпитализируемых детей составляют переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.

Кроме того, сообщается, что для снижения риска инфицирования власти закрыли плановую госпитализацию в детские больницы сроком на три недели. Эти изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании помощи.

Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться, — говорится на сайте департамента.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что доля детей среди заразившихся COVID-19 после появления штамма «омикрон» возросла с 10–11% до 15%. Это свидетельствует о том, что новый штамм оказался более заразным для всех возрастных категорий.

До этого врач-вирусолог Евгений Тимаков предупреждал, что «омикрон» более опасен для детей, чем «дельта»-штамм, особенно для детей до трёх лет и старше 12 лет. Прежним остался и уровень осложнений и случаев смертельного исхода для пациентов старше 70 лет, в особенности не прошедших вакцинацию.