В Москве срок лечения больных коронавирусом сократили до недели

Сроки лечения людей с коронавирусной инфекции в Москве с 6 февраля сокращаются до 7 дней. Новые правила, прописанные в приказе Минздрава и установленные постановлением Роспотребнадзора, действуют только в отношении пациентов без симптомов заболевания, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в своём Telegram-канале.

Москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении 7 дней с момента подтверждения диагноза COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. До окончания 7-дневного срока лечения с ним свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания, — говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичам, которые заболели до 6 февраля, необходимо соблюдать режим изоляции до 14-го дня. До окончания двухнедельного срока лечения с ними свяжется доктор из поликлиники. По результатам аудиоконсультации он сможет дистанционно закрыть или продлить больничный лист в том случае, если сохраняются симптомы заболевания.

В любом из двух случаев приходить в поликлинику для закрытия больничного не нужно. Электронный больничный будет сохранён в электронной медицинской карте пациента и автоматически направлен работодателю. В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляются, — уточнили в штабе.

Ранее сообщалось, что людям, которые контактировали с больными коронавирусом, больше не придётся уходить на самоизоляцию. Такая информация содержится в постановлении Роспотребнадзора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что пункт, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил свою силу.