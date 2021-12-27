Ракова рассказала, на что уходит больше половины бюджета Москвы
Заммэра Ракова сообщила, что больше половины бюджета Москвы тратится на здравоохранение
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:15, 27 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости рассказала, сколько столица тратит на здравоохранение. По словам заммэра, социальные проекты всегда являются приоритетными для властей города. По этой причине на здравоохранение выделяется половина бюджета мегаполиса.
Социальные проекты — это всегда приоритет для бюджета. Образование, здравоохранение, социальная защита касаются каждого жителя, и поэтому расходы на здравоохранение всегда традиционно составляют половину от всех расходов бюджета города Москвы, — пояснила Ракова.
Ранее заместитель мэра столицы сообщила, что медицинская система Москвы адаптирована к приходу штамма коронавируса «омикрон». По её словам, город способен оборудовать дополнительные койки в лечебных учреждениях.
Ракова добавила, что в Москве активно используется препарат на основе антител, который уже получили 1,2 тысячи человек, в том числе и дети. Она отметила, что это лекарство от коронавируса показало высокую эффективность, а также то, что все женщины, получившие такой препарат, родили здоровых детей. Никто из них не попал в больницу, несмотря на сопутствующую патологию.