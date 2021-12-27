Ракова рассказала, на что уходит больше половины бюджета Москвы

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Коронавирус, по мере мутирования, всё больше приспосабливается к детям, вызывая у них пневмонию, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, всего в мегаполисе за время пандемии переболели 245 тысяч детей.

Мы начали госпитализировать в эту волну по 20–30 детей ежедневно, а при уханьском штамме у нас случаи были единичны, и только у детей с серьёзной сопутствующей патологией, — пояснила Ракова....