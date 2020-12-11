В Москве расширят перечень лиц, которым доступна вакцинация от COVID

https://static.news.ru/photo/496e1520-3bae-11eb-b1a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Власти Москвы открывают доступ к вакцинации от коронавируса новым группам населения. Ранее прививку от COVID-19 могли сделать только медработники и педагоги, а также работники социальных служб, сейчас перечень расширили новыми профессиями, связанными с частыми контактами с людьми.

Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг. По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих, — заявил мэр города Сергей Собянин.

Он добавил, что в ближайшие дни должна поступить новая партия вакцины.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы сообщал, что в ближайшие дни будет принято решение о расширении перечня вакцинируемых от коронавируса. Градоначальник также пообещал подумать о преференциях для привитых от COVID-19 горожан.

Кроме того, он не исключил, что работодатели будут учитывать факт вакцинации при определении фронта работы и её интенсивности.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.