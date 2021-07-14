В Москве проведут голосование по обязательной вакцинации

Главный редактор «Эха Москвы» и заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов рассказал, что в городе пройдёт голосование по обязательной вакцинации населения. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Журналист отметил, что опрос будет вынесен на общественное голосование в Сети. Его проведут 29-30 июля.

Вопрос об обязательности вакцинирования для определённых групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29-30 июля. Рассчитываю получить около 100 тысяч голосов, — написал Венедиктов.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что властям России следует сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всего населения страны. Он отметил, что и пандемия коронавируса, и вакцинация в настоящее время остаются самыми большими вызовами для страны, поскольку многие граждане скептически относятся к прививкам.

Кроме того, клинический фармаколог Александр Эдигер назвал три группы людей, которым вакцинация от коронавируса может спасти жизнь.