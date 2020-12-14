В Москве появился уникальный сервис по определению тяжести пневмонии

https://static.news.ru/photo/7af8c7a8-3ea0-11eb-841e-fa163e074e61_660.jpg Фото: sobyanin.ru

В столице открылся уникальный сервис оценки тяжести пневмонии «КТ-калькулятор» — нейронная сеть для оценки степени поражения лёгких.

Сервис, созданный на основе анализа данных свыше 500 тысяч человек, помогает по анализу крови спрогнозировать вероятность лёгкого, среднего или тяжёлого течения пневмонии и принять решение о дальнейшем лечении.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нейронная сеть сопоставляет данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов с ковидной пневмонией с результатами КТ этих же пациентов, пишет «Москва 24».

Если калькулятор предполагает лёгкую форму пневмонии, то он предложит отказаться от проведения компьютерной томографии, или наоборот, при тяжёлой степени поражения — немедленно госпитализировать пациента.

Доступ к «КТ-калькулятору» открыт не только для врачей Москвы, но и других регионов. Он станет дополнительным инструментом в помощь тем, у кого нет таких мощностей компьютерной томографии, как в столице.

Ранее исследователи выяснили, что на первом месте среди рисков возникновения осложнений после перенесённого коронавируса оказалась пневмония (27,6%), второе и третье место заняли дыхательная и почечная недостаточности (22,6% и 11,8% соответственно). Ещё 10,4% рисков оказались связаны с сепсисом. Незначительными были признаки рисков от коллапса лёгкого и нарушения свёртываемости крови и воспаления сердца, сообщал NEWS.ru.