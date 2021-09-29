В Москве пока не собираются ужесточать антиковидные ограничения

Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк назвал преждевременным решение о введении дополнительных ограничений в связи с коронавирусом. По его словам, нужно ещё наблюдать, сообщает «Эхо Москвы».

Преждевременно об этом говорить. Будем наблюдать. Пока рост есть и колеблется в пределах 2,5–3,5 тысячи. Медицина к этому всплеску готова, — сказал Немерюк в эфире радиостанции.

Согласно данным оперштаба Москвы, в столице за минувшие сутки выявлено 3004 новых случая заражения COVID-19. Было госпитализировано 887 человек, скончались 65 пациентов.

Ранее стало известно, что двухнедельный карантин из-за коронавируса вводят в московском театре «Ромэн». С 29 сентября по 10 октября там отменяются все спектакли.

Сегодня же власти Ульяновской области приняли решение ужесточить ограничения в связи с распространением коронавируса. С 1 ноября в регионе посещение заведений общепита, салонов красоты, фитнес-центров, театров, выставок, концертов и соляриев станет доступно только вакцинированным, переболевшим COVID-19 или сдавшим ПЦР-тест посетителям.

Также ограничения ужесточили власти Курской и Ростовской областей, а в Пермском крае и Удмуртии власти вводят QR-коды для посещения мероприятий с большим скоплением людей, а также заведений общепита.