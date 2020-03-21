https://static.news.ru/photo/72000f52-6b98-11ea-9a25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные врачи зафиксировали шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В оперштабе Москвы отметили, что среди заболевших есть ребёнок. Девочка находится на лечении в больнице им. Башляевой. Её родители ранее были госпитализированы в стационары.

Ранее журналисты, писатели, актёры и другие общественные деятели обратились к президенту России с открытым письмом. Они считают, что нужно принимать экстренные меры, чтобы не допустить развития коронавируса.

Предлагается разрешить использовать для проверки на коронавирус качественные иностранные тесты, а также разрешить проверку в частных клиниках. Авторы письма полагают, что на карантин нужно прежде всего помещать людей из группы риска. Они предлагают также освободить от различных платежей людей, проживающих на территории карантина.

NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают возможность закрытия российской столицы. Он подчеркнул, что это никак не обсуждается.