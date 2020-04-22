В Москве пациентов с коронавирусом госпитализируют больше, чем выписывают

https://static.news.ru/photo/2cbee766-84bf-11ea-ac97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве количество госпитализаций пациентов с коронавирусом растёт: больных поступает больше, чем выписывается. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, в прошедшие недели в столице для лечения инфицированных COVID-19 активно открывали новые больницы, что давало надежду на снижение большой нагрузки на стационары.

Действительно, на прошлой неделе был небольшой спад. А сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растёт. Отрицательная динамика — поступает пациентов больше, чем выписываем, — цитирует «Интерфакс» Проценко.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за последние сутки выявлено более 2,5 тысячи случаев заражения COVID-19. Общее количество заразившихся коронавирусом в столице превышает 31,9 тысячи человек.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.