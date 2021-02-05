В Москве ожидается серьезное снижение заболеваемости COVID-19 к марту

https://static.news.ru/photo/2e5550e6-7e03-11ea-a2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В марте ежедневное число заболевших COVID-19 снизится, предположительно, до 600 человек. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

В беседе с РИА Новости Тавадян напомнил, что в декабре в столице фиксировалось по восемь тысяч заболевших в сутки, в феврале этот показатель снизился до двух тысяч.

Ожидается, что цифры Москвы снизятся до около 600 человек в день, что будет в марте, — сказал Тавадян.

Эксперт также добавил, что подобная положительная динамика наблюдается и в других регионах страны.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что справку об отсутствии COVID-19, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения границы, необходимо будет предоставить прибывающим в РФ на поезде гражданам. Такие данные следуют из рекомендаций Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении, они опубликованы на сайте Роспотребнадзора.