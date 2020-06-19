В Москве зафиксировали минимум смертей от COVID-19 с начала мая

Ещё 34 москвича скончались от коронавирусной инфекции 18 июня. Количество жертв эпидемии в столице достигло 3565 человек.
Скончались 34 пациента с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, — говорится в сообщении московского оперштаба.
Суточная смертность оказалась идентична той, которую зафиксировали 3 мая. Меньше горожан в последний раз скончались 27 апреля. В мае–июне от COVID-19 умирали по 50–80 москвичей.
Как писал NEWS.ru, 9 июня московские власти отменили пропускной режим. В столице начали открывать торговые центры, парикмахерские, летние веранды, парки и скверы.
Количество заражённых в Москве достигло 212 тысяч, увеличившись на 1,1 тысячи за последние сутки. Выявляемость больных COVID-19 вернулась к показателям начала апреля.
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