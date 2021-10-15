В Москве откроют ещё 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID

Ещё 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус будут открыты в Москве с 18 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова приводит РИА Новости.

Градоначальник отметил, что экспресс-тесты появились примерно в одно время с ПЦР-тестами, однако их качество оставляло желать лучшего. Тем не менее, на текущий день, их эффективность оценивается в 80%.

Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты ещё 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население, — сказал Собянин.

По его словам, выявляемость коронавируса при экспресс-тестах тоже достаточно приличная — около 4%. Это считается хорошим показателем. Мэр выразил надежду, что это будет эффективным направлением для профилактики коронавируса. Однако, он подчеркнул, что основным способом профилактики и борьбы с инфекцией является вакцинация.

И ещё раз хотел бы пригласить всех вакцинироваться, потому что сегодня нет другого способа защитить себя. Особенно, конечно, это важно для пожилых, — добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что экспресс-тестирование на коронавирус в центрах госуслуг и торговых центрах Москвы с 11 октября сделалиуже 13 тысяч человек, у 440 человек из числа прошедших тестирование в ТЦ был выявлен положительный результат. Всего положительный результат был выявлен примерно у 650 человек.