В Москве обнаружили новую разновидность коронавируса

https://static.news.ru/photo/7b3c0ad4-ce71-11eb-991b-96000091f725_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Специалисты обнаружили в Москве новую разновидность коронавируса, которая является изменённым индийским штаммом. На текущий день устанавливается, насколько российский «Спутник V» эффективен против этой разновидности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве — а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и изменённый индийский, — сказал специалист.

Гинцбург заметил, что российская вакцина даёт хороший результат против индийского штамма. Тем не менее пока специалистам предстоит выяснить, как препарат будет работать в «полевых условиях» против его изменённой версии.

Если речь идёт об эффективности в лабораторных условиях — есть снижение 1,4–2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично, — добавил Гинцбург.

Ранее сообщалось, что максимальный суточный прирост COVID-19 в России может быть зафиксирован в конце июня. Он составит около 25 тысяч случаев. Такой прогноз дали математики Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ).